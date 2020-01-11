"Большое, человеческое спасибо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за прекрасные условия для наших детей!" – репортаж из Детского психоневрологического центра (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 30 декабря 2019 года ознакомились с условиями, созданными в Детском психоневрологическом центре после капитального ремонта, проведенного Фондом Гейдара Алиева, приняли участие в открытии нового корпуса центра.



Отметим, что Детский психоневрологический центр в Баку был построен Фондом Гейдара Алиева в 2009 году. В прошлом году был построен новый двухэтажный корпус и капитально отремонтировано здание центра. В этом медицинском учреждении проходят лечение и получают специальное образование около 100 детей, страдающих аутизмом, церебральным параличом, отставанием и задержкой в умственном развитии. А 24 ребенка, лишенных родительской опеки, находятся на лечении в стационарных условиях в специальном детском отделении.



Корреспонденты Trend побывали в Детском психоневрологическом центре. Руководитель центра Кямаля Талыбова отметила, что здоровье детей, молодежи и в целом, всех граждан в стране, уровень их образования находятся в центре внимания государства. "Первый вице-президент Мехрибан Алиева многие годы проводит масштабную деятельность в этом направлении. В Детском психоневрологическом центре функционирует специальное детское отделение, лечение в котором получают 24 ребенка. Эти дети лишены родительской опеки. Во время посещения нашего центра Мехрибан Алиева с особой заботой расспросила о каждом из них, интересовалась диагнозами, условиями, в которых живут дети и их потребностями", - отметила она. Талыбова рассказала, что дети сами подходили к Мехрибан Алиевой, и что она очень внимательно слушала их, с нежностью обнимала и целовала: "От имени родителей, детей и всего нашего коллектива выражаем глубокую признательность Мехрибан ханум. Мы постараемся сделать все возможное для исцеления детей, для того чтобы по возможности облегчить их нелегкую участь».

Физиотерапевт Центра Лейла Абдулова подчеркнула, что благодаря инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Центре применяются новейшие технологии в сфере неврологии: «Благодаря Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой у нас созданы прекрасные условия, как с медицинской, так и психолого-педагогической точки зрения. Мы безмерно благодарны Мехрибан ханум за ее заботу и поддержку в создании лучших условий в Центре. Мехрибан ханум часто навещает детей в Центре, за что мы все глубоко признательны ей».



Педиатр Гюльшан Агаева поблагодарила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву от имени коллектива и родителей за замечательные условия: «Центр оснащен всем необходимым оборудованием, в нем созданы максимально комфортные условия для детей, они чувствуют здесь себя как дома. Фонд Гейдара Алиева откликается на каждую нашу просьбу».



Невролог Айнур Аллахвердиева выразила глубокую признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за неусыпное внимание и постоянную заботу, благодаря чему Центр смог развиваться и достичь такого высокого уровня.



А родительница одного из пациентов Мехин Тагиева подчеркнула, что когда ее сын был помещен в Центр, он не мог даже ходить: «Всего за три месяца в Центре он начал делать свои первые шаги. Я считаю, что это чудо! Хотя безусловно, это результат того внимания и заботы, которую государство оказывает таким детям, как мой Чингиз, создавая такие прекрасные условия в медицинских учреждениях, подобных этому Центру, где наши дети получают необходимое лечение на высочайшем уровне. Мехрибан Алиева – наш Первый вице-президент, наша Первая леди, в канун Нового года побывала в Центре и лично интересовалась проблемой каждого ребенка в отдельности, проявив заботу к каждому из них. Она постоянно уделяет нам внимание и неусыпно заботится о нас, за что мы выражаем ей свою сердечную благодарность».



Родительница еще одного из воспитанников центра Гюнель Магеррамова отметила, что очень довольна условиями, созданными в Центре: «Я в восторге от этого Центра! Здесь все так аккуратно и хорошо организовано. Первый вице-президент Мехрибан Алиева часто посещает Центр, подробно знакомится с проблемами детей, оказывает нам необходимую помощь. От имени всех родителей мы душевно благодарим Мехрибан ханум. Большое ей, человеческое спасибо за организацию этого Центра и тех прекрасных условий, которые в нем созданы!»

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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