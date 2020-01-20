Сиявуш Новрузов: Для всех кандидатов в депутаты от ПЕА созданы равные условия

БАКУ /Trend/ - Продолжается агитационная кампания кандидатов от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Об этом сказал журналистам заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, для всех кандидатов на местах созданы равные условия: «От партии зарегистрированы кандидатуры 123 человек. 17 января стартовала агитационная кампания. Для всех кандидатов созданы равные условия, определены места для встреч с избирателями. Считаю, что ПЕА и этот этап избирательного процесса завершит успешно».

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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