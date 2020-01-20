Чавушоглу: С уважением чту память шехидов 20 Января, которые пожертвовали своей жизнью ради свободы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С уважением чту память шехидов 20 Января, которые 30 лет назад пожертвовали своей жизнью ради свободы братского Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу выразил соболезнования азербайджанскому народу и близким погибших во время трагедии людей.

Отметим, что части советской армии, без объявления чрезвычайного положения были введены в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года. В результате было жестоко убито 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 безвинных гражданских лица, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, был незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, который хранится в памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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