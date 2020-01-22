В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Монголии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в среду в Давосе с Президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении связей между Азербайджаном и Монголией. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, в частности, в животноводстве, обсуждены инвестиционные возможности в меднорудном и золотодобывающем секторах.

В ходе беседы было отмечено, что в настоящее время монгольские студенты получают образование в университетах Азербайджана.

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