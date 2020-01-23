Азербайджан в списке лучших стран 2020 года

23 января 2020 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан попал в список «лучших стран 2020 года», который составлен медиа-компанией «U.S. News & World Report», BAV Group и The Wharton School of the University of Pennsylvania, сообщает в четверг Trend со ссылкой на usnews.com.

В целом, в список, который включает рейтинги по разным категориям, попали 80 стран.

Азербайджан поднялся с 70-го на 61-е место в данном рейтинге. Страна заняла 36-е место по темпу экономического развития, 45-е - по мощи.

Первые пять мест в рейтинге занимают такие страны как Швейцария, Канада, Япония, Германия и Австралия.

Напомним, что американский новостной журнал из Вашингтона U.S. News & World Report ежегодно составляет свои рейтинги стран, оценивая государства по таким критериям как культурное влияние, развитие предпринимательства, открытость для бизнеса, качество жизни и другим.

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