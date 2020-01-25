Азербайджанская делегация примет участие в зимней сессии ПАСЕ

БАКУ/Trend/ - С 27 по 31 января во французском Страсбурге состоится зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент), в сессии примет участие делегация во главе с руководителем постоянной делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ, председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым. В состав комиссии вошли депутаты Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова, Рафаэль Гусейнов, Асим Моллазаде, Сабир Гаджиев и Нагиф Гамзаев.

В ходе сессии будут заслушаны отчеты Бюро и постоянного комитета о проделанных работах, будут обсуждены итоги парламентских выборов в Беларуси, деятельность демократических институтов в Польше, безопасность журналистов в Европе, свобода медиа и другие вопросы.

Азербайджанские депутаты выступят в обсуждениях, выразят свое мнение.

В рамках сессии, при организационной поддержке азербайджанской делегации, 28 января планируется проведение мероприятия, посвященного 30-й годовщине трагедии 20 Января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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