Оглашен промежуточный отчет по парламентским выборам в Азербайджане

30 января 2020 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ огласило промежуточный отчет долгосрочной наблюдательной миссии по парламентским выборам, которые пройдут в Азербайджане девятого февраля.

Отчет опубликован на сайте ОБСЕ, сообщает в четверг Trend.

В документе говорится, что после получения приглашения азербайджанского правительства 7 января БДИПЧ создало Избирательную наблюдательную миссию.

Миссия, возглавляемая послом Петером Тежлером, состоит из 12 человек основного состава, который находится в Баку и 26 долгосрочных наблюдателей, отправленных 14 января в 12 территориальных пунктов страны.

Члены миссии выбраны из 23 стран - участниц ОБСЕ.

БДИПЧ попросил направить 350 краткосрочных наблюдателей из стран-участниц для наблюдения за процессами в день выборов, включая голосование, подсчет голосов и регистрацию результатов.

В отчете подчеркивается, что правительство заявило наблюдательной миссии БДИПЧ, что обладает политической волей для проведения свободных и справедливых выборов: «Правительство отметило, что проведет внеочередные парламентские выборы в условиях противостояния, продолжающегося с Арменией. А также подчеркнуло, что нерешенный конфликт оказывает ряд негативных воздействий на страну. Оно также завило, что организация голосования для большого числа вынужденных переселенцев осложняет управление выборами».

Напомним, что долгосрочная миссия в Баку состоит из основной группы, включающей 12 специалистов, помимо этого БДИПЧ попросило разместить в стране 30 долгосрочных наблюдателей с 14 января, а 350 краткосрочных наблюдателей будут следить за голосованием в день выборов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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