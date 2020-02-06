Президент Ильхам Алиев: Ни одна сторонняя сила не сможет повлиять ни на Турцию, ни на Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Ни одна сторонняя сила не сможет повлиять ни на Турцию, ни на Азербайджан.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в среду делегацию во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Добро пожаловать, уважаемый Мевлют бей. Очень рад вас снова видеть. Завтра в Баку состоится очень важное заседание на уровне министров иностранных дел. Это – первое заседание министров иностранных дел, проводимое в Баку после Саммита. Как вам известно, с прошлого года Азербайджан принял председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Как председатель организации мы постараемся в течение года активно работать при поддержке стран-членов и еще больше укрепить сотрудничество, дружбу, братство между этими странами. В то же время ваш визит является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз обсудить двусторонние вопросы. Мы с вами недавно встречались и в Давосе. Наши встречи проводятся регулярно. В ближайшем будущем в Баку состоится заседание Совета стратегического сотрудничества Турция-Азербайджан, и уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган будет нашим гостем.

Уверен, что турецко-азербайджанские связи будут успешно развиваться и в этом году. В прошлом году мы добились огромных успехов и вместе отметили доведение TANAP до границы с Европой. Кроме того, успешно реализуются многие важные проекты. Что касается деятельности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, то в настоящее время она приобрела более широкие масштабы, и уже по этой дороге из многих источников транспортируются грузы в европейском и азиатском направлениях. Уверен, что значение этой дороги постепенно будет расти, это – наш совместный успешный проект.

Пользуясь случаем, хочу выразить вам глубокую признательность за недавнюю эвакуацию граждан Азербайджана из Китая. Это – очередное проявление турецко-азербайджанского братства. Вы проявили к гражданам Азербайджана такое же отношение, как к собственным гражданам, благополучно доставили их самолетом в Турцию - на их родину. Конечно, этот шаг, этот поступок в Азербайджане очень высоко ценится", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что в то же время в прошлом месяце в Страсбурге на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы представители Турции в полном составе поддержали правое дело Азербайджана, еще раз проявив солидарность.

"Они еще раз продемонстрировали, что действительно выступают за справедливость. В свою очередь и делегация Азербайджана всегда поддерживает Турцию. Мы с вами, как люди, осуществлявшие деятельность в Парламентской Ассамблее Совета Европы, хорошо знаем эту организацию. К сожалению, на протяжении 20 лет эта организация избрала мишенью Азербайджан, а Турцию – в течение еще большего времени. Помню, когда я впервые приступил к деятельности в Парламентской Ассамблее Совета Европы в качестве руководителя азербайджанской делегации, моим первым шагом стала организация встречи азербайджанской и турецкой делегаций. В первый же день мы встретились и договорились постоянно поддерживать друг друга во всех вопросах. Считаю, что, к сожалению, с того времени в Совете Европы происходит процесс деградации. Эта организация теряет свое значение на международной арене. Она не в состоянии оказывать какое-либо влияние на происходящие в мире процессы. Авторитет организации очень упал, и главной причиной этого, наверное, являются господствующие в ней лицемерие, двойные стандарты и несправедливость".

Честно говоря, азербайджанский народ давно утратил надежды на эту организацию. Потому что на протяжении почти 20 лет в различные периоды, выполняя политический заказ, Азербайджан избирали мишенью, о нас измышляют и распространяют невероятную ложь. Азербайджан представляют как отсталую страну, происходящие в Азербайджане позитивные процессы не учитываются. Азербайджан пытаются представить лишь в черных красках и вновь, опираясь на необоснованные, сфальсифицированные данные, публикуют доклады и принимают резолюции. Якобы в Азербайджане есть политзаключенные, якобы в Азербайджане чинят препятствия демократическому процессу. Все это – ложь, в Азербайджане нет политзаключенных, мы это хорошо знаем. А страны, где имеются политзаключенные, остаются без внимания. Могу привести в пример Армению. Уже больше года бывший президент Армении арестован, он был арестован после того, как заявил о желании заниматься активной политикой, и уже больше года содержится в тюрьме. Под следствием находится также президент, который руководил Арменией два года назад. В отношении него возбуждено уголовное дело и, согласно распространенной в печати информации, его дело передано в суд. Главная причина заключается в том, что бывшие президенты подвергли критике деятельность нынешней власти. В Армении арестовывают журналистов. Как мне сообщили, недавно был арестован руководитель медиаоргана. Несколько месяцев назад один из журналистов начал акцию голодовки в тюрьме и скончался от голода. Однако ни один из этих фактов не учитывается в Совете Европы. Почему? Почему к Армении проявляют одно отношение, а к Азербайджану и Турции – другое? Мы хорошо знаем ответ на этот вопрос, и еще раз хочу отметить: было бы хорошо, если бы Совет Европы занялся этими вопросами. Пусть Совет Европы обратит внимание на полицейскую жестокость, насилие, убийство полицией людей в ведущих европейских странах, осудит эти страны, сделает замечание их правоохранительным органам. Мы этого не слышим. Мы видим по телевидению: можно сказать, регулярно в ведущих европейских столицах людей избивают, притесняют, оскорбляют, убивают, выкалывают им глаза, травят собаками, давят лошадьми. Якобы это демократия. Когда мы сейчас говорим об этом, - я часто открыто говорил об этом прибывшим из Европы лицам, пытавшимся критиковать нас, - они не отвечают, молчат. Но, выйдя из кабинета, вновь начинают свою неприглядную деятельность и пытаются запятнать нас. Конечно, мы не можем терпеть это. Мы ведем борьбу вместе с Турцией, так же, как вели борьбу вместе с вами.

Вы были избраны на высокий пост в Совете Европы, являлись президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. При вас в этой организации демонстрировалась справедливая позиция. Вы не позволяли, чтобы она становилась инструментом в чьих-то руках. Как очень уважаемый и независимый человек, вы выдерживали давление и проводили независимую политику. Поэтому в тот период Совет Европы словно восстанавливал свой настоящий облик. Но еще раз хочу сказать: сегодня эта организация, к сожалению, не обладает никаким авторитетом, принятые ею решения для нас абсолютно несущественны. Принятая в связи с Азербайджаном последняя резолюция не представляет для нас никакого значения, для нас она имеет ценность не большую, чем клочок бумаги. Мы не принимаем ни одно из прозвучавших там надуманных обвинений и не будем выполнять ни одного из их «требований».

Наше дело – правое. Сегодня Турция является силовым центром в мировом масштабе, и мы очень рады этому. Все успехи Турции очень значимы и для нас, они нас воодушевляют. Мы вместе проделали большую работу и всегда выступали за правду и справедливость. Уверен, что так будет и впредь. Ни одна сторонняя сила не сможет повлиять ни на Турцию, ни на Азербайджан. Мы, как две братские страны, и впредь будем идти по пути дружбы, братства и независимости. Еще раз добро пожаловать", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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