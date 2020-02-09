Мы остались довольны избирательным процессом - наблюдатели из Пакистана

БАКУ /Trend/ - Наблюдательная миссия из Пакистана подвела итоги увиденного на парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Trend, экс-заместитель спикера парламента Пакистана Джахид Аббаси сообщил, что чувствуют себя в Баку как дома, и остался доволен избирательным процессом.

"Мы крайне довольны организацией выборов и деятельностью Центральной избирательной комиссии", - сказал Аббаси.

Генеральный директор Исламабадского центра глобальных и стратегических исследований Халид Теймур Акрам подчеркнул, что наблюдал в Азербайджане свободные, демократические и прозрачные выборы.

"Мы посетили Гянджу седьмого февраля, побывали на седьмом и 13-м избирательных участках, и встретились с представителями местных избиркомов. А восьмого февраля, посетив Нахчыван, побывали в 12-м и третьем избирательных участках", - сказал Теймур Акрам.

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)