Парламентские выборы в Азербайджане и есть сама демократия - турецкие наблюдатели (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турецкая наблюдательная миссия подвела итоги наблюдений на парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Trend, глава Фонда стратегических и социальных исследований "Группа Мармара" Аккан Сувер сообщил, что наблюдал за ходом голосования на 29 участках.

"Я наблюдал за избирательным процессом в избирательных округах Наримановского, Насиминского, Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Абшеронского, Бинагадинского районов и города Сумгайыт. Я также встретился с кандидатами из Шушинского, Агдамского, Ходжалинского и Ходжавендского избирательных округов. Совместно с вьетнамскими коллегами мы проверили целостность избирательных урн в Абшероне, а в Сумгайыте работали с представителями ОБСЕ. Я стал очевидцем того, как были проведены выборы на высоком уровне. Азербайджан развивается в духе веры в выборы и демократию. В частности меня поразили действия наблюдателей и особое внимание в ходе пересчета голосов по 18-му избирательному округу. Тот факт, что большинство наблюдателей были женщины вызвало у нас чувство восхищения.

Эти выборы в Азербайджане и есть сама демократия. Я верю, что выборы пойдут на пользу стране и обновленный парламент придаст Азербайджану еще больше сил", - сказал Аккан Сувер.

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)