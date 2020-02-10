МИД России: Поздравляем наших азербайджанских друзей с успешным проведением выборов

БАКУ /Trend/ - Поздравляем наших азербайджанских друзей с успешным проведением выборов, которые свидетельствуют о поддержке населением проводимых руководством Азербайджана реформ, направленных на демократизацию и модернизацию общественно-политической жизни страны

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится комментарии Департамента информации и печати МИД России по итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана

В комментарии отмечается: "9 февраля состоялись внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, лидирует правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), возглавляемая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. За 125 депутатских мест боролись 1314 кандидатов, что почти в два раза больше, чем на прошлых парламентских выборах в 2015 году. В выборах участвовали 246 представителей от 19 политических партий, 11 - от инициативных групп и 1057 самовыдвиженцев. Явка избирателей составила 47,81%, в голосовании приняли участие 2 млн. 547 тыс. 982 человека. За выборами следили многочисленные местные (более 77 тысяч) и зарубежные (883) наблюдатели, в том числе из России. По оценкам наблюдателей от СНГ и ШОС, выборы прошли в соответствии с требованиями национального законодательства, факторов грубого нарушения избирательных прав граждан не установлено. С сожалением отмечаем, что наблюдатели от БДИПЧ и Парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы высказали предвзятые и субъективные итоговые оценки, не соответствующие реальной картине. Поздравляем наших азербайджанских друзей с успешным проведением выборов, которые свидетельствуют о поддержке населением проводимых руководством Азербайджана реформ, направленных на демократизацию и модернизацию общественно-политической жизни страны. Рассчитываем, что между новым составом депутатского корпуса Милли Меджлиса и Федеральным Собранием Российской Федерации продолжится тесное и конструктивное взаимодействие в духе традиционной дружбы и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном"