Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими от ихтиоза, болезни бабочки и иммунодефицита (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими от ихтиоза, болезни бабочки и иммунодефицита.

Как сообщает во вторник Trend, на встрече, прошедшей в Международном госпитале Bona Dea в Баку, Лейла Алиева поинтересовалась здоровьем детей и ходом их лечения.

Детям, получающим лечение при поддержке Фонда Гейдара Алиева, были переданы подарки.