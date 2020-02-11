Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими от ихтиоза, болезни бабочки и иммунодефицита (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими от ихтиоза, болезни бабочки и иммунодефицита.
Как сообщает во вторник Trend, на встрече, прошедшей в Международном госпитале Bona Dea в Баку, Лейла Алиева поинтересовалась здоровьем детей и ходом их лечения.
Детям, получающим лечение при поддержке Фонда Гейдара Алиева, были переданы подарки.
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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими от ихтиоза, болезни бабочки и иммунодефицита (ФОТО)
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