Эльхан Алескеров и Арье Гут обсудили на экспертной площадке Baku Network уровень развития азербайджано-израильских отношений (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку с участием директора Экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова и известного израильского эксперта, общественного деятеля Арье Гута были обсуждены вопросы, связанные с нынешним уровнем развития отношений между Азербайджаном и Израилем.

Арье Гут отметил, что развитие азербайджано-израильских отношений находится на очень высоком уровне.

"Уровень политического диалога между Израилем и Азербайджаном - самый высокий. При этом наши страны тесно сотрудничают в сферах экономики, туризма, стремительно развиваются военно–стратегические и культурные отношения. Большинство израильских компаний активно работает в Азербайджане, при этом многие из них заинтересованы в инвестировании в сельскохозяйственный сектор Азербайджана", - сказал израильский эксперт, подчеркнув, что Азербайджан - большой друг Израиля и самый доверительный партнер страны на всем евразийском пространстве.

В свою очередь руководитель Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров отметил, что Арье Гут вносит весомый вклад в укрепление азербайджано- израильских отношений, которые крепнут с каждым годом.

По итогам обсуждений на площадке Baku Network эксперты сошлись во мнении, что позитивные изменения в Азербайджане, которые наблюдаются во всех сферах экономики, а также на политическом уровне, являются результатом огромной работы, проводимой на уровне руководства Азербайджана, личного вклада Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой.

Присоединиться к Baku Network можно на

официальном сайте: http://bakunetwork.com,

на Twitter и Facebook:

https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtm