Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Риме памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил в Риме в известном парке "Villa Borghese" памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева возложили цветы к памятнику.
Отметим, что этот памятник был возведен на основании распоряжения Президента Азербайджана «О проведении 870-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви» от 23 декабря 2011 года. Согласно этому Распоряжению в рамках цикла мероприятий, посвященных юбилею Низами Гянджеви, в апреле 2012 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось открытие памятника.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Риме памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви (ФОТО)
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