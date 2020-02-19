Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Риме памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 17:54)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил в Риме в известном парке "Villa Borghese" памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева возложили цветы к памятнику.

Отметим, что этот памятник был возведен на основании распоряжения Президента Азербайджана «О проведении 870-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви» от 23 декабря 2011 года. Согласно этому Распоряжению в рамках цикла мероприятий, посвященных юбилею Низами Гянджеви, в апреле 2012 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось открытие памятника.