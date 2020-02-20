Азербайджанские депутаты примут участие в международных мероприятиях в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рауф Алиев 20-22 февраля будет находиться в Тель-Авиве (Израиль) для участия в мероприятии, посвященном очередной годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает в четверг Trend со ссылкой на парламент.

Мероприятие организовано при поддержке Фонда Гейдара Алиева Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан (AZİZ).

На мероприятии, в котором примут участие депутаты Кнессета, послы зарубежных стран, представители общественности, будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида, предоставлена информация об этой трагедии.

Другой азербайджанский депутат - Нагиф Хамзаев примет участие в мероприятиях, посвященных очередной годовщине Ходжалинского геноцида, в Стамбуле (Турция).

В рамках кампании «Справедливость для Ходжалы!», реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, Общественное объединение «Молодые реформаторы» поведет конференции в ряде муниципалитетов и университетов Стамбула. На мероприятиях вниманию широкой общественности будет предоставлена информация об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, в том числе правда о Ходжалинском геноциде, почтена память жертв этой трагедии.

Визит пройдет 20-27 февраля.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)