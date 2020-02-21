Необходимо укреплять не только экономические, но и культурные связи между Азербайджаном и Казахстаном - казахстанский историк

Политика 21 февраля 2020 10:59 (UTC+04:00)
Необходимо укреплять не только экономические, но и культурные связи между Азербайджаном и Казахстаном - казахстанский историк

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день Азербайджан по праву считается лидером Кавказского региона, как собственно и Казахстан в Центральной Азии.

Об этом сказал Trend казахстанский историк Арман Сулейменов.

По словам историка, этот статус требует от руководства страны особой ответственности, дипломатической гибкости, масштабности мышления, что было присуще Общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, а ныне Президент Ильхам Алиев достойно продолжает эту линию.

Он напомнил, что дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном были установлены сразу после обретения независимости, в августе 1992 года: "На протяжении 28 лет Казахстан и Азербайджан с большой теплотой, дружбой, вниманием поддерживают отношения. И дело не только в тюркских корнях наших народов, есть несколько факторов, которые также необходимо учитывать. Во-первых, на волне революционных процессов в начале ХХ века национальные движения на окраинах Российской империи получили широкую поддержку населения. Депутаты создали в Государственной думе мусульманскую фракцию, куда вошли депутаты от Азербайджана и Казахстана. Так началась крепкая дружба тюркских лидеров национальной интеллигенции. В дальнейшем они всячески поддерживали друг друга в сложные времена, например, известный азербайджанский меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев оказал помощь казахам в поддержке газеты "Қазақстан" на сумму в тысячу рублей, преподнес в дар казахскому народу три экземпляра священной книги Коран. А Мустафа Шокай, премьер-министр Туркестанской автономии в начале 1918 года, после победы большевиков, уехал на Кавказ, поддерживал АДР. Дружба наших народов продолжалась и в эмиграции. Шокай тесно общался с Мамедом Эмином Расулзаде, Алимардан-беком Топчибашевым и Джейхуном Гаджибейли, а статьи азербайджанских политиков публиковал в журнале "Яш Туркестан".

Во-вторых, наши государства в ХХ веке на правах союзных республик входили в СССР. В 1930-1940-е годы Казахстан стал местом депортации для многих народов, в том числе и для тысяч азербайджанских семей. Казахский народ протянул руку помощи, помог освоиться в тяжелое время на новом месте. В годы политических репрессий десятки азербайджанских женщин были узницами «Акмолинского лагеря жен изменников Родины» (АЛЖИР), в том числе супруга выдающегося поэта, автора азербайджанского государственного гимна Ахмеда Джавада - Шукрия ханым. Казахский писатель Олжас Сулейменов одним из первых прилетел в январе 1990 года в Баку и осудил ввод войск в Баку, в результате чего погибли невинные люди".

Арман Сулейменов отметил, что посольство Азербайджана в Казахстане регулярно проводит мероприятия, на которых знакомит казахстанскую общественность с историей Азербайджана: "Мы вместе отмечали 100-летие АДР, трагические события в Ходжалы, Юбилей поэта Имадеддина Насими, 100-летие дипломатической службы Азербайджана и другие памятные даты. В этом большая заслуга Посла Азербайджана Рашада Маммадова".

По его мнению, наиболее важным между Казахстаном и Азербайджаном является укрепление культурных отношений: "Мы не так много знаем об азербайджанском народе, а ведь нас с ним связывают исторические корни. Когда я был в Баку, каждый бакинец встречал меня как брата, потому что у одного есть друг-казах, другой служил в Отаре, третий работал на Зеленом рынке в Алматы, кто-то часто бывал в командировке в Нур-Султане. Я чувствовал эту теплоту сердец, это отношение выражалось во многом, что не передать словами. Я вижу, с каким удовольствием казахстанцы посещают Баку. Надо улучшать логистику, транспортные маршруты, авиаперевозки между Азербайджаном и Казахстаном. Чем чаще мы будем общаться, тем крепче будут наши отношения, тем больше мы будем реализовывать совместные проекты, тем больше будут торгово-экономические обороты между двумя странами. А строить деловые отношения можно в любой сфере. Кстати, мне кажется Казахстану был бы интересен опыт развития туристической индустрии Азербайджана, а Баку – цифровые технологии, которые активно внедряет Нур-Султан во всех сферах государственных и социальных коммуникаций".

Согласно его словам, традиции дружбы и партнерства были заложены президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым: "В трудные годы становления независимости они помогали друг другу. Сейчас эти традиции достойно продолжают глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном они подняли на новый качественный уровень. Буквально недавно наши лидеры государств встретились в Мюнхене и Токаев подчеркнул, что Азербайджан является основным партнером Казахстана на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Токаев высоко ценит связи с Азербайджаном и пригласил Ильхама Алиева посетить Казахстан с официальным визитом. Также на днях первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой партии "Ени Азербайджан" на состоявшихся 9 февраля внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. В своем письме он выразил уверенность, что сотрудничество, построенное на дружбе между народами Казахстана и Азербайджана, будет только укрепляться, и пожелал главе Азербайджана крепкого здоровья, успехов, а братскому народу Азербайджана - мира и благосостояния. Это важный шаг в укреплении стратегического сотрудничества между регионами".

В заключении историк сказал, что долгие годы прикаспийские государства не могли полноценно сотрудничать из-за нерешенности правового статуса Каспийского моря, однако после активных действий дипломатов в августе 2018 года в Актау на Пятом каспийском саммите лидеры пяти государств подписали Конвенцию по определению юридического статуса Каспийского моря: "Уверен, что сотрудничество на Каспии будет приносить еще больше дивидендов не только Казахстану и Азербайджану, но также и России, Ирану и Туркменистану. Каспийское, а на азербайджанском – Хазарское море – должно стать морем мира, дружбы, сотрудничества".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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