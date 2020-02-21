В штабе правящей партии Азербайджана прошло собрание волонтеров

БАКУ /Trend/ - В рамках "Года волонтеров - 2020" в четверг при организационной поддержке правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялось собрание волонтеров ПЕА.

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии приняли участие заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, правление ПЕА, члены политического совета партии и молодежь.

В начале мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный работе, проделанной в Азербайджане в связи с волонтерским движением.

Далее, вступительным словом мероприятие открыл председатель молодежного объединения ПЕА Сеймур Оруджев. Он рассказал о работе, осуществленной в последние годы в стране в направлении развития волонтерского движения.

Оруджев сообщил, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева проделали масштабную работу в направлении развития волонтерской деятельности в стране.

"Численность волонтеров уже измеряется сотнями тысяч. Они сыграли неоценимую роль в реализации многочисленных международных проектов", - сказал Оруджев.

В ходе мероприятия председатели молодежных объединений районных организаций ПЕА рассказали о волонтерской деятельности, подробно проинформировали присутствующих о проектах, реализуемых с участием волонтеров. Затем группа молодых членов ПЕА была награждена дипломами за активное участие в выборах в качестве волонтеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)