ЦИК аннулировал итоги голосования по четырем участкам 22-го Насиминского второго округа

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 22-го Насиминского второго избирательного округа Вугара Мамедова.

Как сообщает в пятницу Trend, член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что кандидат указал на ряд правонарушений на участках в день выборов, и попросил принять соответствующие меры.

"Жалобщик поставил под сомнение результаты голосования на 27 участках. В ходе расследования были выявлены нарушения только на четырех. Таким образом, нарушения выявленные на первом, 11-м, 20-м, 24-м не позволили верно определить результаты волеизъявления избирателей. Поэтому предлагаю объявить итоги голосования по данным участкам недействительными", - сказал Оруджев.

Предложение члена ЦИК было обсуждено, и большинством голосов решено аннулировать результаты выборов по первому, 11-му, 20-му, 24-му избирательным участкам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)