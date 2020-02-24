Али Ахмедов: Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию войдет в историю как очередной внешнеполитический успех

БАКУ /Trend/ - Первые месяцы 2020 года были отмечены насыщенной деятельностью Президента Азербайджана Ильхама Алиева в сфере внешней политики. Глава государства, приняв участие в Давосском международном экономическом форуме, а затем в феврале - в Мюнхенской конференции по безопасности, также совершил визит в Италию, который запомнился многочисленными встречами и событиями. Вышеперечисленное, наряду с интенсивностью внешнеполитической деятельности государства, доказывает неуклонно растущие роль и значимость Азербайджана на международной арене.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан"(ПЕА) Али Ахмедов.

Как отметил Ахмедов, недавно завершившийся визит Президента Ильхама Алиева в Италию в прямом смысле слова можно назвать историческим.

"Встречи на высоком уровне и гостеприимство, оказанное главе государства и руководимой им делегации, следует считать наглядным подтверждением вышесказанного. Хочу признаться, что в такой крупной европейской стране, обладающей древней историей и богатой традициями государственности, такие приемы происходят крайне редко. Одна из причин, указывающих на историческую значимость визита, можно отметить подписание 28 соглашений. Этот факт демонстрирует цели и позиции сторон касательно как текущего состояния, так и будущих перспектив межгосударственных отношений.

Высокая оценка заслуг Азербайджана, его развития, в частности вклада страны в области развития межцивилизационного диалога руководством такой страны как Италия, сыгравшей выдающуюся роль в формировании мировой цивилизации, в ходе многочисленных встреч, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым в рамках визита, по праву наполняет сердца азербайджанцев безмерной гордостью. С этой точки зрения, знаменателен тот факт, что Папа Римский, и в целом государство Ватикан, отдельно отметили деятельность Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в сфере развития межцивилизационного и межкультурного диалога", - написал Али Ахмедов.

Вице-премьер сообщил, что исторический визит Президента Ильхама Алиева в одну из ведущих европейских стран - Италию, наряду с признанием растущей роли и значимости Азербайджана на международной арене, является показателем блестящих перспектив развития страны в будущем.

"Несомненно, государственный визит в Италию войдет в историю как очередной успех Президента Ильхама Алиева в сфере внешней политики, внесет незаменимый вклад в будущее развитие страны. Следует отдельно отметить, что каждый успешной зарубежный визит главы государства, в том числе визит в Италию, сопровождается значительным укреплением международной поддержки дела справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - подытожил Али Ахмедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)