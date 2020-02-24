Президент Ильхам Алиев наградил Исрафила Гурбанова орденом «За службу Отечеству»
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Исрафила Мирзахмед оглу Гурбанова орденом «За службу Отечеству» второй степени за продолжительную плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане.
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