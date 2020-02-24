Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Эмиру Кувейта Шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху поздравительное письмо.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Ваше величество,
Передаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Кувейта самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.
Уверен, что развитие азербайджано-кувейтских отношений и впредь будет служить укреплению дружбы и сотрудничества между нашими народами.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу - постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравительном письме главы государства.
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