Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Турцией носят стратегический характер, построены на дружбе и братстве

БАКУ /Trend/ - Связи между Азербайджаном и Турцией носят стратегический характер, построены на дружбе и братстве.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на VIII заседании Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

"Уважаемый господин Президент, дорогой брат. Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан, на Вашу Родину. Ваш визит имеет очень большое значение. Сегодня в ходе встречи один на один мы обсудили многие направления турецко-азербайджанских дружеских и братских связей. Мы еще раз убедились в том, что связи между нами носят стратегический характер, построены на дружбе и братстве", - сказал глава государства.

По его словам, минувший год был успешным для наших связей.

"Мы несколько раз встречались с Вами. Были достигнуты огромное успехи во всех сферах – политической, экономической, энергетической, транспортной. В их числе, конечно, можно отметить доведение проекта TANAP до границы с Европой.Словом, уверен, что проводимое сегодня очередное заседание Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества будет очень важным для дальнейшего развития наших связей. На повестке дня стоят многие вопросы. Их обсуждение и решения, которые будут приняты, а также двусторонние документы, которые будут подписаны, значительно укрепят наши связи. Еще раз добро пожаловать, желаю Вам и делегации, братскому турецкому народу успехов, удачи и здоровья", - сказал глава государства.