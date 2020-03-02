Президент Ильхам Алиев выделил средства на газификацию Гянджи и трех районов республики

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по газификации новых жилых массивов города Гянджа, Дашкесанского, Гекгельского и Самухского районов.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по газификации территориальных единиц, в том числе, новых жилых массивов города Гянджа, Дашкесанского, Гекгельского и Самухского районов из суммы, указанной в пп.1.11.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственной нефтяной компании Азербайджана выделяются 9 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.