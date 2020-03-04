Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Геранбойского филиала ОАО «Азерхалча» (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 3 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 марта ознакомился с деятельностью Геранбойского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных на предприятии.

Было сообщено, что строительство здания филиала, общая площадь которого составляет более 1200 квадратных метров, было осуществлено на основании Распоряжения, подписанного главой государства в мае 2018 года. Здание состоит из ткацкой мастерской, склада, столовой, медицинского кабинета, зала продажи ковров, конференц-зала и других подразделений. В мастерской на 43 станках различных размеров будут ткаться азербайджанские ковры. Предпочтение будет отдаваться в основном оригинальным орнаментам, свойственным коврам, изготавливаемым в городе Гянджа, Дашкесанском, Геранбойском, Гядабейском, Самухском и Шамкирском районах. Эти орнаменты подготовлены художниками "Азерхалча" на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира и частных коллекциях, а также собранных в различных регионах нашей республики. Мастерская обеспечена необходимым сырьем и принадлежностями – шерстяными нитями различных цветов и инструментами. Предусмотрено, что здесь будут работать 150 ткачих и 14 административно-хозяйственных работников. Ткачихи – жители населенных пунктов Геранбойского района. Они несколько месяцев участвовали в учебно-подготовительных курсах, организованных здесь "Азерхалча", совершенствовали свои умения и навыки в области ковроткачества.

Отметим, что азербайджанские ковры во все времена восхищали мир, снискали всемирную славу. Сегодня азербайджанское ковроткачество развивается благодаря реализации новых проектов. Этому способствует и создание Распоряжением Президента Ильхама Алиева Открытого акционерного общества "Азерхалча". Главная цель общества заключается в организации производства и экспорта ковров и ковровых изделий, их продажи в стране и за рубежом, применении новых технологий в производстве ковров, модернизации материально-технической базы ковроткачества и ее эффективном использовании. С начала деятельности ОАО "Азерхалча" уже открылись его филиалы во многих регионах. Геранбойский филиал также внесет весомый вклад в развитие ковроткачества в этом регионе.