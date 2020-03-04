Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы после реконструкции (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы.

Как сообщает Trend, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что эта дорога общей протяженностью 15 километров была построена за счет средств, выделенных из инвестиционных расходов 2018 года. Соединив с районным центром 8 населенных пунктов с населением 71 тысяча человек, эта дорога также обеспечивает выход жителей на автомобильную дорогу республиканского значения Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией.

Салех Мамедов также проинформировал главу государства о проводимой работе по реконструкции дорог на территории Геранбойского и Шамкирского районов.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации о качественном проведении работ.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем была сделана фотография на память.