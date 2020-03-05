Нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Армении - эксперт

Политика 5 марта 2020 18:25 (UTC+04:00)
Нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Армении - эксперт

БАКУ/Trend/ - Одним из радикально-националистических проектов Армении является героизация фашизма и их адептов.

Об этом сказал Trend лидер движения славяно-тюркского единения, председатель центра психологический портретологии и политического анализа, член Экспертного совета Института ЕврАзЭС Адигезал Мамедов.

Он отметил, что сегодня в некоторых странах постсоветского пространства, особенно в Армении, активизировались националисты: «В современной Армении книги приспешника фашизма Нжде неоднократно переиздавались, в память о нём чеканятся монеты, снимаются документальные и художественные фильмы. Именем Гарегина Нжде в Ереване названа площадь. Одной из наград армии Армении является медаль «Гарегин Нжде». Это все недопустимые вещи в современном мире. Совершенно очевидно, что фашизм и нацизм должны были навсегда уйти в прошлое. Но мы видим, что в Армении сегодня наоборот всеми силами стремятся героизировать фашизм. Самое ужасное то, что само руководство Армении взяло курс на героизацию нацизма. По сути это характерно для политики Армении и свидетельствует о том, что армянский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии. Правительство Армении установило памятник человеку, который в начале Второй мировой войны сотрудничал с властями гитлеровской Германии и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР, заявляя: «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению» и под командованием которого армянский легион СС, участвуя в карательных акциях, уничтожил более 20 тысяч людей, главным образом мирных жителей. На его руках кровь тысяч убитых».

Эксперт напомнил, что во время Великой Отечественной войны на фронт ушел каждый пятый житель Азербайджана (681 тыс. человек при населении 3,4 млн человек (1941 г.): «Из них 250 тысяч погибли на полях сражений. Свыше 400 тысяч жителей Азербайджана награждены боевыми орденами и медалями, 14 воинов - полные кавалеры ордена Славы, 123 - Герои Советского Союза. На территории Азербайджана было создано 87 батальонов, 1123 отряда самообороны. Начиная с 1942 года были сформированы 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, с боями прошедшие от предгорий Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы и Берлина. Сформированные 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии придавали Великой победе советского народа интернациональный характер».

По его словам, сегодня для воспитания этнической толерантности в обществе и в целях борьбы с пропагандой фашизма, такие мероприятия, как празднование Великой Победы над фашизмом, весьма своевременны и востребованы. Благодаря им, молодое поколение узнает, что Великая Победа была одержана благодаря единству и подлинному братству всех народов СССР, и что идеология фашизма, расизма и нацизма, которую пропагандирует армянское руководство, чревато пагубными последствиями. То, что армянская молодежь воспитывается на примере фашистских приспешников вызывает беспокойство».

В заключение эксперт сказал, что время от времени в армянском обществе всегда появлялись террористы международного уровня: «Неслучайно, по соотношению численности народа и террористических организаций Армения впереди планеты всей. Еще в 1885 году была создана первая армянская террористическая организация "Арменакан", далее - Дашнакцутюн, АСАЛА, "Гнчак", "Гегарон" и многие другие. Все это вызывает крайнюю тревогу, озабоченность и требует объединения усилий народов всех стран мира по противодействию попыткам возрождения нацистской идеологии в соответствии с итогами Международного военного трибунала в Нюрнберге, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и международными актами в области защиты прав человека».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Актуальные темы недели в Азербайджане (16-20 апреля)
Актуальные темы недели в Азербайджане (16-20 апреля)
Тендеры за неделю в регионе (16-20 апреля)
Тендеры за неделю в регионе (16-20 апреля)
Законы, указы и распоряжения за неделю в Азербайджане (16-20 апреля)
Законы, указы и распоряжения за неделю в Азербайджане (16-20 апреля)
Loading Bars
Лента новостей
В Баку волонтеры провели акцию в связи с коронавирусом (ФОТО) Общество 19:05
Алкогольное предприятие Азербайджана откроет новую изобарическую линию вин Бизнес 18:54
В Азербайджане создается информационная база в связи с коронавирусом (ФОТО) Общество 18:47
Коронавирус - не такое опасное заболевание, как его представляют - Главный инфекционист Азербайджана Общество 18:30
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли Финансы 18:29
Нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Армении - эксперт Политика 18:25
Британская авиакомпания Flybe обанкротилась из-за коронавируса Европа 18:24
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 18:24
Сектор медицинского страхования демонстрирует значительный рост Экономика 18:14
SOFAZ о финансировании проектов в 2019 году Финансы 18:13
Бакинский международный морской торговый порт объявляет тендер на закупку сетевого оборудования Тендеры 18:06
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии Политика 18:05
Компания Азербайджана о новых видах промышленной продукции Бизнес 17:57
Звезды на pre-party премии "ЖАРА Music Awards" (ФОТО) Интересное 17:54
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе азербайджанских женщин Политика 17:51
ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день Арабские страны 17:50
“AccessBank” начинает праздничную кампанию “Выгодная весна” Финансы 17:49
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство здания школы в Геранбое Политика 17:46
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин медалью "Терегги" Политика 17:43
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Геранбое Политика 17:42
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового школьного здания в Шамкире Политика 17:37
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капремонт здания школы-лицея в Газахе Политика 17:35
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школьного здания в Агстафе Политика 17:31
Посольство Азербайджана в Туркменистане объявило тендер на сооружение зданий Тендеры 17:31
Шведская компания инвестирует в проекты по изучению английского языка в Узбекистане Финансы 17:29
Правительство Италии ограничило проведение массовых мероприятий Европа 17:28
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дорожной развязки в Товузе Политика 17:25
В Азербайджане усилен контроль над продажей медицинского спирта и масок Общество 17:22
Торговый сектор имеет наибольшую долю в бизнес сегменте Грузии Бизнес 17:19
Туркменистан предпринимает меры по профилактике инфекционных заболеваний Туркменистан 17:18
Азербайджанский завод о планах производства промышленной продукции Бизнес 17:17
Ларису Ивановну хочу! - Елена Проклова о угрызениях совести, бакинском базаре и первой любви.. (ФОТО) Интервью 17:13
Азербайджано-грузинский бизнес-форум играет важное значение для экономики двух стран Бизнес 17:12
Мурад Дадашов назначен генеральным директором Xəzər TV Социум 17:10
Как начал 2020 год PASHA Bank? Финансы 17:09
Румыния объявила стипендиальную программу для граждан Азербайджана Общество 17:08
Министр: Приоритетом для Грузии является защита граждан от коронавируса Грузия 17:08
Объем оборота бизнеса в Грузии увеличивается Бизнес 17:02
Назначен замминистра здравоохранения Азербайджана Общество 16:59
В ЮАР выявили первый случай заражения новым коронавирусом Другие страны 16:55
Производитель молочной продукции Азербайджана о планах экспорта в 2020 году Бизнес 16:53
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение сейфов Тендеры 16:49
Управление мусульман Кавказа дало рекомендации в связи с коронавирусом Общество 16:47
Президент Ильхам Алиев новоназначенному главе ИВ: "Ты же младше, сядь там" (ВИДЕО) Политика 16:45
Казахстан запретил въезд транзитным пассажирам из Китая, Ирана, Южной Кореи Транспорт 16:30
Турция и Казахстан реализуют проекты по упрощению таможенных процедур Бизнес 16:26
Али Ахмедов: Отсутствие поддержки народа у радикалов подтвердило, что в Азербайджане нет места радикализму Политика 16:26
Исполнительная власть Баку дала разрешение на проведение шествия женщин Общество 16:22
Убыточность по ОСАГО продолжает расти Экономика 16:21
У гражданина Франции, летевшего из Стамбула в Лондон, диагностировали коронавирус Турция 16:16
"Чернушка" в Баку – история о доброте и безграничной любви Культура 16:16
Власти Дели потребовали закрыть начальные школы из-за коронавируса Другие страны 16:09
Узбекистан проведет тендер на строительство электростанции Энергетика 16:03
Министры ОПЕК согласовали дополнительное сокращение добычи нефти Энергетика 15:59
Air Astana отменяет рейсы во Францию из-за угрозы коронавируса Транспорт 15:57
Презентация балета «Легенда о любви» в Азербайджане перенесена Общество 15:48
Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы развития двусторонних отношений Политика 15:42
Владимир Путин заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией Россия 15:38
Туркменистан примет участие в 85-м заседании Экономического совета СНГ Туркменистан 15:31
ВС Азербайджана продолжают широкомасштабные командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Общество 15:31
Ассоциация микрофинансирования Азербайджана о реструктуризации кредитных портфелей своих членов Финансы 15:28
Так не доставайся же никому...В Баку появится "Бесприданница" (ФОТО) Культура 15:28
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:25
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана Россия 15:23
В Азербайджане подписан план по социальной адаптации заключенных Общество 15:23
Министр нефти Ирана оценил влияние коронавируса на спрос на нефть Экономика 15:18
Узбекистан борется с киберпреступностью в стране ИКТ 15:08
В Эстонии зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом Европа 15:06
Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО) Экономика 15:04
"Qala Sığorta" заключила новый корпоративный контракт по каско страхованию Экономика 14:59
Главный хирург США призвал американцев не носить маски США 14:52
Турал Гянджалиев: После возвращения азербайджанцев на свои земли проблем для мирного сосуществования с армянской общиной не останется Политика 14:50
Центробанк Узбекистана сохранил процентные ставки без изменений Финансы 14:46
“AccessBank” начинает праздничную кампанию Общество 14:45
Еще у трех человек, прибывших в Азербайджан из Ирана, обнаружен коронавирус - Оперативный штаб (ОБНОВЛЕНО) Общество 14:38
В Азербайджане продолжается прием документов для поступления в колледжи Общество 14:36
Грузия рассматривает вопрос о приостановлении авиасообщения с Италией Транспорт 14:35
В Азербайджане реализуется планомерная политика формирования кибербезопасности страны - эксперт Политика 14:31
ОПЕК начала обсуждать в Вене "тайную" рекомендацию по сделке ОПЕК+ Энергетика 14:31
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным по Идлибу Турция 14:30
Коронавирус не передается через прикасание к деньгам – Джалал Исаев Общество 14:30
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) Интервью 14:28
Период полного страхования вкладов в Азербайджане будет продлен Финансы 14:23
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Нефтчалинского района Политика 14:19
Xalq Bank значительно увеличил кредитование основных сфер экономики Азербайджана Финансы 14:17
Китай призвал отменить санкции против Ирана на фоне борьбы с коронавирусом Другие страны 14:17
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Исмаиллинского района Политика 14:15
Министр обороны Грузии посетит с визитом Азербайджан Общество 14:13
Во Франции около 150 школ остаются закрытыми из-за риска коронавируса Европа 14:03
Впервые в Азербайджане! Музей ковра открыл выставку в режиме online (ВИДЕО) Культура 14:00
Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 349 Европа 13:51
В ОАЭ уверены, что страны ОПЕК договорятся о сокращении добычи нефти Арабские страны 13:51
Завтра в Баку сохранится умеренная погода Общество 13:51
Египетская компания инвестирует в строительство фармзавода Финансы 13:49
Названы имена депутатов Милли Меджлиса VI созыва Азербайджана - Список Политика 13:46
Wildberries готовится к выходу на рынок Узбекистана Бизнес 13:45
В главном офисе "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" проведена дезинфекция (ФОТО) Общество 13:43
Необходимо усилить контроль за доступом к персональным данным - Ильгар Алиев ИКТ 13:43
В Азербайджане будут созданы специализированные центры по коронавирусу – главный инфекционист Общество 13:31
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса Европа 13:20
Все новости