Нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Армении - эксперт

БАКУ/Trend/ - Одним из радикально-националистических проектов Армении является героизация фашизма и их адептов.

Об этом сказал Trend лидер движения славяно-тюркского единения, председатель центра психологический портретологии и политического анализа, член Экспертного совета Института ЕврАзЭС Адигезал Мамедов.

Он отметил, что сегодня в некоторых странах постсоветского пространства, особенно в Армении, активизировались националисты: «В современной Армении книги приспешника фашизма Нжде неоднократно переиздавались, в память о нём чеканятся монеты, снимаются документальные и художественные фильмы. Именем Гарегина Нжде в Ереване названа площадь. Одной из наград армии Армении является медаль «Гарегин Нжде». Это все недопустимые вещи в современном мире. Совершенно очевидно, что фашизм и нацизм должны были навсегда уйти в прошлое. Но мы видим, что в Армении сегодня наоборот всеми силами стремятся героизировать фашизм. Самое ужасное то, что само руководство Армении взяло курс на героизацию нацизма. По сути это характерно для политики Армении и свидетельствует о том, что армянский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии. Правительство Армении установило памятник человеку, который в начале Второй мировой войны сотрудничал с властями гитлеровской Германии и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР, заявляя: «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению» и под командованием которого армянский легион СС, участвуя в карательных акциях, уничтожил более 20 тысяч людей, главным образом мирных жителей. На его руках кровь тысяч убитых».

Эксперт напомнил, что во время Великой Отечественной войны на фронт ушел каждый пятый житель Азербайджана (681 тыс. человек при населении 3,4 млн человек (1941 г.): «Из них 250 тысяч погибли на полях сражений. Свыше 400 тысяч жителей Азербайджана награждены боевыми орденами и медалями, 14 воинов - полные кавалеры ордена Славы, 123 - Герои Советского Союза. На территории Азербайджана было создано 87 батальонов, 1123 отряда самообороны. Начиная с 1942 года были сформированы 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, с боями прошедшие от предгорий Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы и Берлина. Сформированные 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии придавали Великой победе советского народа интернациональный характер».

По его словам, сегодня для воспитания этнической толерантности в обществе и в целях борьбы с пропагандой фашизма, такие мероприятия, как празднование Великой Победы над фашизмом, весьма своевременны и востребованы. Благодаря им, молодое поколение узнает, что Великая Победа была одержана благодаря единству и подлинному братству всех народов СССР, и что идеология фашизма, расизма и нацизма, которую пропагандирует армянское руководство, чревато пагубными последствиями. То, что армянская молодежь воспитывается на примере фашистских приспешников вызывает беспокойство».

В заключение эксперт сказал, что время от времени в армянском обществе всегда появлялись террористы международного уровня: «Неслучайно, по соотношению численности народа и террористических организаций Армения впереди планеты всей. Еще в 1885 году была создана первая армянская террористическая организация "Арменакан", далее - Дашнакцутюн, АСАЛА, "Гнчак", "Гегарон" и многие другие. Все это вызывает крайнюю тревогу, озабоченность и требует объединения усилий народов всех стран мира по противодействию попыткам возрождения нацистской идеологии в соответствии с итогами Международного военного трибунала в Нюрнберге, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и международными актами в области защиты прав человека».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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