Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих внутренних войск МВД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении военнослужащих внутренних войск МВД Азербайджана.
Согласно распоряжению, за отличие на службе и в выполнении поставленных задач в воинских частях награждаются следующие военнослужащие внутренних войск министерства внутренних дел:
медалью "За Отчизну"
Гусейнов Тофиг Вагиф оглу – генерал-майор
Мурадов Ингилаб Гейдар оглу – генерал-майор
медалью "За военные заслуги"
Бабаев Эльхан Эйюб оглу – полковник-лейтенант
Гасанов Аяз Шариф оглу - полковник-лейтенант
Ханбабаев Вахид Газанфар оглу - полковник-лейтенант
Кязымов Элбей Джафар оглу - полковник-лейтенант
Керимов Огтай Наби оглу - полковник-лейтенант
Керимов Табриз Видади оглу - полковник-лейтенант
Мамедов Камиль Исмат оглу - полковник-лейтенант
Мургузов Ильгар Бахрам оглу - полковник-лейтенант
Мустафаев Урфан Лятиф оглу - полковник-лейтенант медицинской службы
Зейналов Намиг Гафар оглу - полковник-лейтенант
Алиев Гусейн Агасаф оглу - майор
Исмаилов Джейхун Табриз оглу - майор
Мамедов Кямран Камиль оглу - майор
Гулиев Гашам Галиб оглу - капитан
Юсифов Мамед Алекпер оглу - капитан
Мамедов Джаваншир Алсаддар оглу - старший прапорщик.