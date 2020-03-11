Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих внутренних войск МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении военнослужащих внутренних войск МВД Азербайджана.

Согласно распоряжению, за отличие на службе и в выполнении поставленных задач в воинских частях награждаются следующие военнослужащие внутренних войск министерства внутренних дел:

медалью "За Отчизну"

Гусейнов Тофиг Вагиф оглу – генерал-майор

Мурадов Ингилаб Гейдар оглу – генерал-майор

медалью "За военные заслуги"

Бабаев Эльхан Эйюб оглу – полковник-лейтенант

Гасанов Аяз Шариф оглу - полковник-лейтенант

Ханбабаев Вахид Газанфар оглу - полковник-лейтенант

Кязымов Элбей Джафар оглу - полковник-лейтенант

Керимов Огтай Наби оглу - полковник-лейтенант

Керимов Табриз Видади оглу - полковник-лейтенант

Мамедов Камиль Исмат оглу - полковник-лейтенант

Мургузов Ильгар Бахрам оглу - полковник-лейтенант

Мустафаев Урфан Лятиф оглу - полковник-лейтенант медицинской службы

Зейналов Намиг Гафар оглу - полковник-лейтенант

Алиев Гусейн Агасаф оглу - майор

Исмаилов Джейхун Табриз оглу - майор

Мамедов Кямран Камиль оглу - майор

Гулиев Гашам Галиб оглу - капитан

Юсифов Мамед Алекпер оглу - капитан

Мамедов Джаваншир Алсаддар оглу - старший прапорщик.