Визит Президента Туркменистана в Азербайджан внесет вклад в укрепление двухсторонних связей - депутат

БАКУ/Trend/ - Официальный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан, и подписанные документы внесут важный вклад в укрепление связей между двумя странами.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рамин Мамедов.

Он подчеркнул, что в ходе визита главы государств провели встречу один на один, был подписан ряд важнейших документов, в том числе меморандумы о взаимопонимании в направлении развития сотрудничества в сфере авиации, медиа, миграции, науки и образования, связи, ИКТ, поощрения инвестиций и других.

"Очевидно, что эти документы внесут важный вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами, выход политических, экономических, культурных связей на качественно новый уровень", - отметил Мамедов.

Депутат сказал, что главы государств выступили с заявлением по итогам визита и затронули значимость связей между двумя странами.

"Касательно двусторонних отношений Президент Ильхам Алиев сказал, что они еще раз обсудили вопросы, стоящие на повестке дня, в сфере двустороннего взаимодействия. Главы обеих стран подтвердили приверженность стратегическому развитию двухстороннего сотрудничества, и те документы, которые были подписаны, дополняют уже и без того очень широкую договорно-правовую базу. Президенты Азербайджана и Туркменистана отметили важность гуманитарного сотрудничества с учетом этнической близости двух народов, их языков и культуры", - сказал Рамин Мамедов.

По его словам, президент Туркменистана отметил, что Азербайджан является для Туркменистана стратегическим партнером в регионе.

"Наши позиции во многом схожи. Мы за стабильность и безопасность во всем мире и в регионе, имею в виду Центральную Азию, Закавказье, Каспийский регион", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Депутат добавил, что связи между Азербайджаном и Туркменистаном имеют глубокие корни. По его словам, оба народа имеют одинаковое этническое происхождение, обладают схожей культурой и привержены одной и той же религии, в то же время на протяжении многих веков жили в условиях дружбы и добрососедских отношений. Все это обеспечивает крепкую основу для развития связей.

"Считаю, что обсуждения, проведенные во время визита президента Туркменистана в Азербайджан, и подписанные документы внесут важнейший вклад в дальнейшее расширение двухстороннего сотрудничества", - подытожил Рамин Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)