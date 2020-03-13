В Азербайджане должен быть принят закон о правовом статусе оккупированных территорий - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должен быть принят закон о правовом статусе оккупированных территорий.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал зампред парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в ряде стран мира приняты аналогичные законы: «На оккупированных территориях Азербайджана функционируют иностранные компании, которые занимаются там спонсорством. Поэтому необходимо принять закон по правовому статусу этих территорий».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)