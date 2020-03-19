В Азербайджане подготовят ряд законопроектов в сфере культуры
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется подготовить ряд новых законопроектов.
Как сообщает в четверг Trend, данный вопрос был обсужден на заседании комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно информации, предусматривается подготовка законопроектов "О кинематографии", "Об охране и развитии азербайджанского искусства мугама", "О письменных памятниках", "О кабельном вещании".
(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)
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