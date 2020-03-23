МИД Азербайджана распространил заявление в связи с т.н. «президентскими выборами» в Абхазии

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и не признает так называемые «президентские выборы», состоявшиеся 22 марта 2020 года в регионе Абхазия, Грузия, равно как и их результаты.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с так называемыми «президентскими выборами», прошедшими в Абхазии (Грузия), сообщает в понедельник Trend.

МИД Азербайджана считает необходимым продолжить переговоры по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права, говорится в заявлении.

(Текст: Кямаля Сеидова)