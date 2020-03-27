Обнародована повестка пленарного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое будет проведено 30 марта.

Как сообщил в пятницу Trend руководитель пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Таваккюльоглу, в целом в повестку вошли 16 вопросов.

По его словам, в ходе заседания будут обсуждены поправки в законы "О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с 1 по 30 апреля 2020 года", "О медицинском страховании", "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана", во Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана, в законы "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана", "Об утверждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "75-летие Победы в Великой Отечественной войне", а также другие вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)