Фазиль Мустафа: Арест Тофига Ягублу надо рассматривать исключительно с правовой призмы

БАКУ/Trend/ - Бессмысленно политизировать какое-то ДТП.

Об этом Trend заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, комментируя заявление об аресте Тофига Ягублу.

По его словам, правоохранительные ведут расследование и выскажут свое отношение:

"Вредно делать политические выводы по таким вопросам. Независимо от политической принадлежности, каждый должен понимать, что, если кто-то не может сдерживать своих нервов в какой либо ситуации, соблюдать определенные правила поведения с гражданами, невозможно предсказать, какие еще шаги могут быть предприняты этим лицом в плане нагнетания политического напряжения и какие негативные последствия это может иметь. Это не должно рассматриваться как политический вопрос".

Депутат отметил, что правоохранительные органы изучат вопрос и дадут правовую оценку: "Каждый несет ответственность за то, что он сделал. Если в этом деле нет состава преступления, то правоохранительные органы сами в конечном итоге решат вопрос. Я думаю, что превращение этого в политический ажиотаж не правильно. Если рассматривать этот вопрос как событие, происходящее на бытовой почве, то расширяются возможности более удобного и комплексного исследования. К вопросу нужно однозначно подходить с правовой призмы".

Напомним, что 22 марта, около трех часов дня, на территории Низаминского района столицы автомобиль марки "Toyota Corolla", управляемый Ягублу Тофигом Рашид оглу, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2107," управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

По данным министерства внутренних дел, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине Тофига Ягублу, который затем без уважительных причин ударил кулаком и отверткой Эльхана Джабраилова и его жену Джавахир Джабраилову, их пассажира и нанес им различные телесные повреждения.

В следственном отделе управления полиции Низаминского района в отношении жителя столицы Тофига Ягублу было возбуждено уголовное дело, его обвиняют по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия по отношению к потерпевшему, либо уничтожением или повреждением чужого имущества) Уголовного кодекса, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия в рамках расследования по уголовному делу.