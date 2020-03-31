Снят фильм о 31 марта – Дне геноцида азербайджанцев (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Центр документальных и образовательных фильмов Азербайджанской армии снял фильм о 31-м марта – Дне геноцида азербайджанцев.
Trend представляет читателям фильм, размещенный на сайте министерства обороны Азербайджана:
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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