Геноцид азербайджанцев не получил должной оценки со стороны международного сообщества

Политика 31 марта 2020 16:27 (UTC+04:00)
Геноцид азербайджанцев не получил должной оценки со стороны международного сообщества

БАКУ/Trend/ - Центр анализа международных отношений в связи с Днем геноцида азербайджанцев (31 марта) распространил заявление. Как сообщает во вторник Trend, в заявлении сказано:

"Каждый год, 31 марта, как в Азербайджане, так и во всем мире, азербайджанцами отмечается как день геноцида нашего народа. В марте-апреле 1918 года в Баку, Шамахе, Губе и на других территориях множество азербайджанцев были убиты Бакинским советом и армянскими вооруженными отрядами, изгнаны из своих земель и подвергнуты репрессиям. Тысячи мирных азербайджанцев были убиты только на почве национальной принадлежности, дома, принадлежащие азербайджанцам и расположенные на этих территориях, были сожжены, разрушены школы, больницы, мечети и другие инфраструктурные и культурные объекты и памятники. Мартовская резня азербайджанцев в 1918 году была попыткой реализовать мечту создания «великой Армении».

После создания Азербайджанской Демократической республики (АДР), для расследования мартовских событий 1918 года, Советом министров республики была создана чрезвычайная следственная комиссия. Однако, после падения АДР этот процесс был приостановлен, невозможно было полностью расследовать происходившее и дать ему соответствующую политико-правовую оценку. Эти кровавые события получили адекватную политическую оценку только после создания независимой Азербайджанской Республики. 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым был подписан Указ "О геноциде азербайджанцев", 31 марта был объявлен "Днем геноцида азербайджанцев".

Но, к сожалению, эти убийства, совершенные на почве национально-этнической принадлежности азербайджанцев, все еще не получили должной политико-правовой оценки со стороны международного сообщества. События 1918 года стали одной из самых кровавых и черных страниц современной истории, последовательно и систематически совершаемых армянами преступлений против азербайджанцев".

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