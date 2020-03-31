Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с Днем геноцида азербайджанцев (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с Днем геноцида азербайджанцев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Общину.

«Этническая чистка, геноцид и захватническая политика, целенаправленно проводимые армянскими националистами против азербайджанского народа последние 200 лет, составляют полные трагедий и кровавых событий тяжелые этапы азербайджанской истории. Основной целью этой шовинистской политики было изгнание азербайджанцев со своих исторических земель и создание на исконно азербайджанских территориях выдуманной армянами «великой Армении». В начале ХХ века армянские националисты расширили свою деятельность по реализации идеи «великой Армении», выдвинутой в программе партии «Дашнакцютюн», инициировав этническую чистку и политику геноцида, в плановом порядке изгоняя с родных мест азербайджанцев, проживавших на своих исторических землях. Так, в 1905-1906 годах, армяне совершили резню против мирных азербайджанцев в Баку, Гяндже, Карабахе, Иреване, Нахчыване, Ордубаде, Шарур-Дараляязе, Бифлисе, Зангезуре, Газахе и других местах, население было жестоко убито, города и села сожжены и разрушены.

После февральских и октябрьских событий, произошедших в России в 1917 году, партия «Дашнакцютюн» и Армянский национальный конгресс приступили к более широкомасштабной деятельности. В декабре 1917 года, Степан Шаумян, назначенный временным чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа, стал организатором и руководителем массового истребления азербайджанцев. В начале 1918 года, т.е., накануне мартовского кровопролития, число армянских вооруженных лиц, непосредственно подчинявшихся Шаумяну, составляло около 20 тысяч. 30 марта того же года большевистско-армянские соединения подвергли Баку залповому огню с кораблей. Вслед за этим вооруженные дашнаки , нападая на дома азербайджанцев, совершали безжалостные убийства. 31 марта и в первые дни апреля тысячи мирных азербайджанцев были истреблены только из за своей национальной принадлежности. В эти же дни большевистско-армянские соединения убили в Баку 12 тысяч мирных азербайджанцев. Во время этих кровавых событий люди были живьем сожжены в домах, а также были безжалостно убиты и замучены.