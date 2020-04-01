Президент Ильхам Алиев: Необходимо стараться максимально обеспечить внутренний спрос за счет внутреннего производства

Политика 1 апреля 2020 00:15 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Необходимо стараться максимально обеспечить внутренний спрос за счет внутреннего производства

БАКУ /Trend/ - Все принятые государством решения должны применяться без исключения и без всяких привилегий.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

"Нефтяной сектор остается основным для нашей экономики. Однако другие секторы, развитие ненефтяной экономики являются приоритетом. Считаю, что необходимо увеличить производство продукции экспортной направленности, продолжить процесс сертификации в субъектах предпринимательства, чтобы наша продукция была конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Конечно, внутреннее потребление должно стимулироваться за счет внутреннего производства. Следует также знать, что выходить на внешние рынки с каждым годом становится все труднее, так как многие страны проводят политику импортозамещения. Поэтому мы должны и искать новые рынки, и повысить конкурентоспособность нашей продукции", - сказал глава государства.

По его словам, в то же время необходимо стараться максимально обеспечить внутренний спрос за счет внутреннего производства.

"Что касается коэффициента самообеспечения, то в этой области следует вести более точную статистику, так как различные государственные структуры представляют мне разные цифры. Поэтому поручаю вам и это. Проанализируйте цифры всех государственных структур и доложите мне реальное положение дел - каков наш коэффициент самообеспечения по основным потребительским товарам, чтобы мы могли точнее прогнозировать нашу политику. В том числе чтобы за счет Фонда поддержки предпринимателей выделяли средства, кредиты тем сферам, которые пока еще зависят от импорта. Кроме того, при анализе нашего экспорта и возможностей самообеспечения обязательно следует учитывать процент внешнего компонента в товарах, производимых в Азербайджане, потому что порой доля импортного сырья велика. Министерство экономики активно работает по данным направлениям, продолжайте эту работу. Считаю, что если мы сможем правильно построить всю эту работу - я в этом не сомневаюсь, - то с честью выйдем из этого сложного испытания", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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