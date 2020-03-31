Президент Ильхам Алиев: Широкомасштабный экономический и социальный пакет защитит граждан, относящихся к чувствительной категории, от этого кризиса

БАКУ /Trend/ - Все принятые государством решения должны применяться без исключения и без всяких привилегий.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

"Считаю, что этот широкомасштабный экономический и социальный пакет окажет позитивное влияние на нарастающую динамику в экономической сфере и в то же время защитит граждан, относящихся к чувствительной категории, от этого кризиса. Наша основная цель - в первую очередь безопасность, здоровье и благосостояние граждан. Конечно, в период пандемии Азербайджан, как и другие ответственные страны, прежде всего, думает о здоровье граждан. Все остальные вопросы – второстепенные, в том числе и вопросы, связанные с экономическим развитием. Хотя мы обязательно должны уделять необходимое внимание и этим вопросам. Потому что и здоровье, и благосостояние людей в целом являются одними из основных вопросов в социальной сфере в Азербайджане", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня в Азербайджане решаются все вопросы, относящиеся к здоровью людей, и основная цель, еще раз хочу сказать, - держать под контролем масштабы пандемии.

"Прежде всего мы должны добиться именно этого. Еще раз хочу сказать: здесь основной фактор – ответственность граждан. В то же время представленные вами предложения - широкомасштабные и учитывают интересы граждан, работающих в сферах, пострадавших сегодня от пандемии. Значительная часть их заработной платы временно будет выплачиваться государством. Вместе с тем, хочу повторить, что и предприниматели, конечно, не должны допускать сокращения работников. Также считаю необходимым принять дополнительные меры в области социального обеспечения, в том числе вопросы, касающиеся отмеченной вами социальной сферы. Азербайджанское государство еще раз должно продемонстрировать и демонстрирует здесь свою социальную политику. В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана, и мы неоднократно доказывали это", - отметил Президент Ильхам Алиев.