Оперативный штаб: Приостанавливается выезд и въезд на территорию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках мер, принимаемых против распространения пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, с 00:00 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля полностью приостанавливаются въезд и выезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом, за исключением перевозки грузов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Это мера вводится в целях усиления работы по оперативному выявлению случаев заражения коронавирусом внутри страны, изоляции, а также идентификации круга общения зараженных лиц, а также помещению их в карантин, для регулирования возможностей приема карантинных пунктов и повышения готовности больниц на территории страны.

Учитывая развитие глобальной пандемии, гражданам Азербайджанской Республики за рубежом настоятельно рекомендуется проявлять сдержанность и понимание, строго придерживаться карантинного режима стран пребывания, воздерживаться от поездок, при необходимых случаях обращаться в дипломатические представительства Азербайджана.