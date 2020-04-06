Баку играет позитивную роль в усилиях по стабилизации мирового рынка нефти - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Участие Азербайджана в предстоящей встрече ОПЕК – хорошая новость для его граждан и деловых кругов.

Об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

По его словам, Азербайджан, как и соседние с ним Казахстан и Россия, не является членом ОПЕК, но обязательно будет приглашен на предстоящие переговоры в формате видеоконференции: «Представитель Азербайджана сможет высказать мнение своей страны о происходящих событиях, а также продемонстрировать позитивную роль, которую Баку играет в усилиях по стабилизации мирового рынка нефти. Это важно как для государств-партнеров, так и для иностранных инвесторов».

Эксперт считает, что в настоящий момент сбалансировать мировой рынок нефти можно посредством прекращения «ценовой войны», которую уже почти месяц ведут Россия и Саудовская Аравия: «Прекращение их конфронтации и, как минимум, взаимный отказ от вербальных угроз залить мировой рынок нефтью по демпинговым ценам позволят цене барреля нефти вернуться на уровень 30-40 долларов. Это само по себе будет успокаивающей новостью для стран – производителей нефти, а также для частных нефтяных компаний в тех странах, где нет государственной монополии на добычу нефти».

При этом он отметил, что надеяться на то, что Россия и Саудовская Аравия в рамках предстоящей встречи ОПЕК+ (в формате видеоконференции) достигнут какого-то более масштабного соглашения, сегодня не стоит: «В частности, не будет формального принятия Россией на себя обязательства сократить добычу на несколько миллионов баррелей нефти в сутки. Напомню, что ценовой коллапс на завершающейся неделе остановили сообщения Дональда Трампа в "Твиттер" о снижении ОПЕК и его партнерами добычи нефти на 15 миллионов баррелей в день, и прозвучавшее «эхом» вслед за его словами заявление президента РФ Владимира Путина о планах сокращения добычи, но лишь на 10 миллионов баррелей, причем не «Саудовской Аравией и Россией», как настаивал Трамп, а всеми участниками сделки ОПЕК+».

Ткаченко полагает, что нынешние экстремально низкие цены уже в ближайшие недели «уберут» с рынков некоторое количество нефти, поскольку начнет сказываться череда банкротств отдельных компаний: «Также скоро всем станет очевидно то, что известно профессионалам – Саудовская Аравия не способна воплотить свои угрозы увеличить нефтедобычу до 13 миллионов баррелей, а экспорт – до 10-11 миллионов баррелей в день. В теории она это сделать может, а на практике – нет».

По прогнозам эксперта, сделка 2016 года, известная как «ОПЕК+», будет объявлена вновь действующей в прежних объемах: "Но никаких конкретных цифр, а тем более формальных соглашений о параллельном сокращении нефтедобычи на сколько-нибудь существенные объемы мы не увидим».

Согласно его мнению, при анализе данной ситуации важно учитывать особенности позиции США: «Это государство является не только крупнейшим производителем нефти (традиционной и сланцевой), но и самым крупным в мире ее потребителем: «Потребляют в США нефти почти в два раза больше, чем добывают (примерно 18 млн баррелей потребления против 12 млн баррелей добычи в сутки). Из этого следуют, как минимум, два вывода. Во-первых, США не будут сокращать внутреннюю добычу. Банкротство компаний, занимающихся сланцевой нефтью, а также сокращение общего числа работающих нефтяных вышек в этой стране, конечно, несколько снизят объем добычи. Но федеральные органы власти не станут навязывать частным компаниям какие-то «квоты» на принудительное сокращение добычи. Это было бы прямым вмешательством власти в дела бизнеса, а также поощрением картельного сговора. И то, и другое прямо запрещены в США действующим законодательством.

Во-вторых, США могут закрыть свой внутренний рынок для импортной нефти, и первый кандидат, конечно – Российская Федерация. В начале нынешнего года Россия реализовывала на рынке США нефти даже немного больше, чем это делала Саудовская Аравия (примерно 350 тыс. баррелей в сутки). США будут угрожать обложить российские поставки каким-то специальным тарифом, что закроет для ряда российских компаний американский рынок. Но сегодня невозможно представить себе то, что Россия вследствие угроз США наложит эмбарго на ввоз своей нефти на американский рынок, выбросит белый флаг и, как говорится, «потеряет лицо». Начиная с 2014 года, Россия пережила и не такие санкции, поэтому угроза введения импортного тарифа ее не напугает».

(Автор: Гусейн Сафаров)

Твиттер: @C8NTINENT