Садагат Велиева: Распоряжение Президента о помиловании имеет важное социальное значение

БАКУ /Trend/ - Распоряжение о помиловании, подписанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после рассмотрения направленных главе государства обращений заключенных старше 65 лет, нуждающихся в особой заботе с учетом их возраста и здоровья в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также членов их семей, вновь показывает, что государство придает большое значение принципам и ценностям гуманизма.

Об этом в понедельник сказала Trend председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

Она сообщила, что согласно распоряжению, 176 человек старше 65 лет, осужденных на лишение свободы, были освобождены от неотбытой части наказания.

"Уверена, что распоряжение Президента Ильхама Алиева было встречено с большой радостью. Этот гуманный шаг главы государства даровал счастье и радость многим семьям", - сказала Велиева.

Подчеркнув, что распоряжение о помиловании имеет важное социальное значение, депутат отметила, что данное решение главы государства было вынесено без какой-либо дискриминации относительно личности осужденного, совершенного им преступления. Этот шаг служит охране здоровья лиц старше 65 лет.

"Президент Ильхам Алиев предпринял данный шаг, чтобы защитить здоровье помилованных людей, отдалить их от опасности инфицирования, обеспечить им обслуживание в домашних условиях. Это не только гуманный шаг в отношении совершивших преступление, это также оценка, данная человеческой жизни. Данное распоряжение показывает, что в центре политики государства стоит человеческий фактор, и вопросы здоровья людей, их безопасности стоят для Президента Ильхама Алиева превыше всего", - добавила Садагат Велиева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)