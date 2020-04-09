В мотострелковых подразделениях армии Азербайджана проводятся занятия по огневой подготовке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020 год, на различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, проводятся занятия по огневой подготовке.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, военнослужащие сдают зачеты по знанию тактико-технических характеристик оружия, выполняют нормативы по разборке и сборке автомата, а также совершенствуют навыки передвижения с оружием.

Военнослужащие выполняют, согласно соответствующим нормативам, практические упражнения учебных стрельб.

(Текст: Турал Гараджаев)