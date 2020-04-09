В мотострелковых подразделениях армии Азербайджана проводятся занятия по огневой подготовке (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020 год, на различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, проводятся занятия по огневой подготовке.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, военнослужащие сдают зачеты по знанию тактико-технических характеристик оружия, выполняют нормативы по разборке и сборке автомата, а также совершенствуют навыки передвижения с оружием.
Военнослужащие выполняют, согласно соответствующим нормативам, практические упражнения учебных стрельб.
(Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Пленарные сессии и заседания комитетов Милли Меджлиса Азербайджана будут проводиться путем видеоконференции
Karma Yatırım Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş отказано в проведении разведки нефти и газа в турецкой провинции
Euronews показал материал о солидарности Центра Гейдара Алиева со странами, где распространился COVID-19 (ВИДЕО)
В мотострелковых подразделениях армии Азербайджана проводятся занятия по огневой подготовке (ФОТО/ВИДЕО)
Легендарная американская певица Глория Гейнор поддержала видеопроект АМИ Trend #Evdəqal (ФОТО/ВИДЕО)
Музейный Центр «Ичеришехер» представил проект посвященный Сангачальскому караван-сараю XV века (ФОТО/ВИДЕО)