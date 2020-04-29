Продлено ограничение на въезд-выезд на госгранице Азербайджана - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Срок ограничения на въезд-выезд на государственной границе Азербайджана продлен до 31 мая, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В сообщении Штаба говорится, что мировые государства продлевают меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

В рамках осуществляемых мер большинство стран приняли решение о применении временного ограничения на въезд-выезд на своих границах, и перенесли международные полеты.

Ситуация в мире в связи с пандемией COVID-19 была проанализирована и с целью предотвращения широкого распространения вируса на территории страны срок ограничения, введенного на въезд-выезд в Азербайджан наземным и воздушным транспортом, продлен до 31 мая 2020 года, исключая грузоперевозки и чартерные рейсы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)