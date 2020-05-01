Парламент Азербайджана одобрил кандидатуру Кямрана Алиева на должность генерального прокурора

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден вопрос о назначении на должность генерального прокурора, сообщает в пятницу Trend.

По представлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на должность генерального прокурора выдвинута кандидатура заместителя генпрокурора - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией Кямрана Алиева.

Информацию в связи с данным вопросом предоставил заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев.

Адалят Велиев отметил, что деятельность Кямрана Алиева высоко оценивается государством.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что Кямран Алиев в 1990-1993 гг. проходил обучение в аспирантуре Научно-исследовательского института Генпрокуратуры СССР (в будущем - РФ).

В 1993 году защитил диссертацию в том же институте и получил степень

кандидата юридических наук.



Позднее он был переведен в прокуратуру Азербайджанской Республики, где

работал в отделе кадров, а также начальником научно-учебного центра и занимал ряд других должностей.



В 2007 году Кямран Алиев стал начальником Управления по борьбе с

коррупцией при Генеральном прокуроре АР.

Наряду с этим, с 2014 года и по сегодняшний день Кямран Алиев является заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики, государственным советником юстиции II класса.



(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)