Состоялось очередное онлайн заседание комитета Милли Меджлиса по культуре

Политика 4 мая 2020 19:16 (UTC+04:00)
Состоялось очередное онлайн заседание комитета Милли Меджлиса по культуре

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное онлайн заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) по культуре.

Как сообщает в понедельник Trend, в третьем чтении на обсуждение было вынесено четыре вопроса.

В ходе заседания председатель Комитета Ганира Пашаева отметила, что цель поправок во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана", в законы "О телерадиовещании", "О правилах использования Государственного флага Азербайджана" и "Об общественном телерадиовещании" связана с исполнением закона Азербайджана "О правилах использования Государственного гимна Азербайджана". В статью три Внутреннего устава Милли Меджлиса вносится добавка "Во время прибытия Президента Азербайджана на заседания Милли Меджлиса озвучивается Государственный гимн Азербайджана"; поправки в вышеуказанные три закона служат регулированию правил использования Государственного гимна Азербайджана в начале трансляции действующих в стране каналов теле и радио вещания.

Далее были затронуты поправки в третьем чтении в законы "О защите исторических и культурных памятников" и "О государственном языке в Азербайджане". Председатель комитета подчеркнула, что при установке рекламных сооружений в исторических, архитектурных и культурных памятниках, а также в их защитной полосе следует соблюдать требования закона "О рекламе" от пятого декабря 2019 года.

Прокомментировав третий вопрос, вошедший в повестку, Ганира Пашаева отметила, что указ Президента Азербайджана "О мерах по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему совершенствованию использования государственного языка" от первого ноября 2018 года ставит важные задачи в связи с защитой правового статуса азербайджанского языка. Поправки, предлагаемые в третьем чтении в связи с исполнением Указа, в законы "Об информации, информатизации и охране информации", "О средствах массовой информации", "О телерадиовещании", "О государственном языке в Азербайджане", "Об общественном телерадиовещании", а также в Кодекс об административных проступках послужит сохранению чистоты государственного языка в стране. Во время онлайн-заседания зампредседателя комитета Фазиль Мустафа, члены - Низами Джафаров, Азиз Алекперли, Джаваншир Фейзиев, Сабир Рустамханлы, Агиль Аббас, Ульвия Агаева, Новрузали Асланов, Михаил Забелин и Ульвия Гамзаева рассказали о значимости данного законопроекта.

После обмена мнениями обсуждаемые вопросы были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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