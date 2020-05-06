Азербайджан проведет заседание министров здравоохранения Движения неприсоединения - создана Рабочая группа (ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Ильхама Алиева, в рамках Движения неприсоединения создана Рабочая группа. Перед этой Рабочей группой стоит несколько задач, первоочередной из них является проведение заседания министров здравоохранения Движения неприсоединения.

Как передает Trend, об этом заявил в передаче Hədəf телеканала AzTV помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что на данный момент существует необходимость сотрудничества в области здравоохранения, обмена опытом, различными медицинскими протоколами и алгоритмами,.

"В предстоящий период состоится Всемирная ассамблея здравоохранения в составе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В рамках этого мероприятия, по поручению Президента Ильхама Алиева, Азербайджан проведет встречу министров здравоохранения. В этом направлении ведется соответствующая деятельность и согласования на основе существующих процедур в рамках Движения неприсоединения", - сказал он.