Гейдар Алиев спас Азербайджан, поставил на путь стабильности и развития во всех сферах – народный художник Омар Эльдаров

БАКУ/Trend/ - Выдающийся азербайджанский скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, Лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Трудового Красного знамени", "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шараф", действительный член Национальной академии наук Азербайджана и Российской академии художеств, народный художник Омар Эльдаров в день 97-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева поделился с Trend воспоминаниями о великом лидере.

"Гейдар Алиев был великой личностью, который благодаря своему трудолюбию, патриотизму, профессионализму и высоким человеческим качествам всегда добивался успеха. В 1969 году он возглавил Азербайджан, фактически вытащил страну из разрухи и сделал передовым государством региона. Он был очень хорошим организатором, знал людей, их психологию, тонко подмечал насущные проблемы общества, - был настоящим руководителем от Бога. Причем, это всегда был феноменальный успех, исходящий из его безмерной любви к Родине - Азербайджану. Где бы он ни работал - в Баку или Москве - его сердце всегда билось в унисон с его народом! Когда в 1982 году он был приглашен в Москву, избран членом Политбюро ЦК КПСС и первым заместителем председателя Совета Министров СССР, то курировал многие сферы, в том числе и культуру. Гейдар Алиев всегда с особой заботой и вниманием относился к деятелям культуры и искусства, общение с ними доставляло ему особое удовольствие и радость. Это всегда ощущали в Азербайджане, а теперь знали и во всем СССР и до сих пор вспоминают с большой благодарностью. После распада Союза Азербайджан был также на грани катастрофы и развала, и только возвращение к власти Гейдара Алиева по требованию народа спасло страну, поставило на путь стабильности и развития во всех сферах",- сказал Омар Эльдаров.

Народный художник подчеркнул высокие человеческие и творческие качества общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В нерабочее время это был очень простой и искренний человек, мог пошутить, общался с большой теплотой и тактом. Однажды он мне сказал, что когда учился в средней школе в Нахчыване (это было до Великой отечественной войны), любил рисовать и показал мне эти рисунки. Это были хорошие рисунки для юноши, который еще тогда не обучался этому. У него была мечта стать художником! В 1939 году он поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института в Баку. Однако начавшаяся война не позволила ему завершить образование. Фактически война прервала его замыслы, он стал работать в органах госбезопасности, где и продолжился его жизненный путь. Он посвятил себя административной и государственной деятельности! Добился выдающихся успехов! Стоит напомнить, что его старший брат Гусейн Алиев был известным художником-живописцем, народным художником Азербайджана. Племянник Гейдара Алиева Расим Алиев - сын его старшего брата, видного ученого и академика НАНА Гасана Алиева, много лет был главным архитектором Баку, лауреатом Государственной премии Азербайджана, действительным членом Международной академии архитектуры стран Востока. Творческая среда была очень близка характеру и устремлениям Гейдара Алиева", - отметил известный художник.

Омар Эльдаров рассказал, как создавался первый бюст великого лидера: "При жизни Гейдару Алиеву памятники не делали, он не разрешал. Однако, когда издали указ Верховного Совета СССР о присвоении Гейдару Алиеву звания второго Героя Социалистического Труда, он должен был согласиться с тем, чтобы ему на Родине поставили бюст. Это постановление касалось всех дважды и больше героев соцтруда. Лидер предложил мне создать памятник, считая что именно наш местный скульптор должен сделать это. Я поблагодарил и сказал, что это будет для меня большой честью. В те годы он был первым заместителем председателя Совета Министров СССР, поэтому для позирования мне были назначены с ним встречи в Москве. Для моральной и профессиональной поддержки я попросил участвовать в этом Таира Салахова, а также Расима Алиева, который должен был стать архитектором пьедестала. Мы работали два-три часа в день в очень непринужденной творческой обстановке. Этюд получился очень хорошим, после чего я привез его в Баку. А затем было выбрано место для его установки на большой площадке в городе Нахчыван, где также находится архитектурный памятник азербайджанского зодчества XII века, шедевр нашей архитектуры – мавзолей Момине хатун", - добавил Омар Эльдаров, подчеркнув, что для него честь быть автором памятников общенациональному лидеру.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)