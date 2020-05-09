Посол России в Азербайджане почтил память павших в годы Великой Отечественной войны (ФОТО)

9 мая чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве полковник Андрей Алексенцев возложили венок к расположенному на территории Мемориала воинской славы в Наримановском районе Баку монументу солдатам и офицерам Красной армии, скончавшимся от ран в бакинских госпиталях в период Великой Отечественной войны, сообщает в субботу Trend.

Также были возложены цветы к памятнику выдающемуся советскому разведчику Рихарду Зорге.