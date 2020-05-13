Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Беларуси

Политика 13 мая 2020 20:12 (UTC+04:00)
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Беларуси

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, затронув текущую глобальную ситуация, министры обменялись мнениями о мерах, принятых в обоих государствах в рамках борьбы с пандемией COVID-19, и подчеркнули важность международной солидарности в этом вопросе.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, и с удовлетворенностью отметили высокий уровень политических отношений между двумя странами в настоящее время. Была подчеркнута важность сохранения и развития торгово-экономических отношений, несмотря на пандемию. Также были затронуты вопросы реализации совместных проектов и взаимодействия в сферах транспорта, логистики и энергетики.

Министры обсудили сотрудничество и совместные шаги в рамках международных организаций, в том числе ООН, СНГ, а также отношения в рамках Восточного партнерства с Евросоюзом.

Была обсуждена будущая повестка двусторонних отношений на различных уровнях и достигнута договоренность о продолжении контактов в будущем после снятия всех ограничений в связи с пандемией COVID-19.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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