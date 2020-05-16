Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Саатлинского района
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об освобождении Назима Мехди оглу Исмаилова от должности главы исполнительной власти Саатлинского района.
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